    19 января 2020, 03:14

    Более 60 человек стали жертвами атаки хуситов на военный лагерь в Йемене

    Кирилл Фролов

    Повстанческое движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар по тренировочному лагерю армии Йемена к северу от города Магриб. В результате погибли более 60 военнослужащих, десятки получили ранения, сообщил телеканал Al Arabiya.

    Повстанцев-хуситов связывают с Ираном. Атака на лагерь велась с применением беспилотников и баллистических ракет, сообщили источники телеканала. Она началась, когда солдаты находились на молитве. Под обстрел попала также мечеть внутри лагеря.

    Тем временем, правительственная армия Йемена при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией продолжала обстрел отрядов хуситов в районе Нахам к северо-востоку от столицы страны Саны.

    Минобороны Йемена призвало народ сплотиться и поддержать армию. Там заявили, что участвуют в «открытой битве с ополченцами, поддерживаемыми Ираном». Атака на лагерь вблизи Магриба, делает граждан «более стойкими», сказано в заявлении.

    Хуситы составляют около трети населения Йемена. В 2014–2015 годах их военное движение «Ансар Аллах» постепенно захватило власть в стране. С ними ведет борьбу арабская коалиция.