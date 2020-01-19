Более 60 человек стали жертвами атаки хуситов на военный лагерь в Йемене

Повстанцев-хуситов связывают с Ираном. Атака на лагерь велась с применением беспилотников и баллистических ракет, сообщили источники телеканала. Она началась, когда солдаты находились на молитве. Под обстрел попала также мечеть внутри лагеря.

Тем временем, правительственная армия Йемена при поддержке коалиции во главе с Саудовской Аравией продолжала обстрел отрядов хуситов в районе Нахам к северо-востоку от столицы страны Саны.

Минобороны Йемена призвало народ сплотиться и поддержать армию. Там заявили, что участвуют в «открытой битве с ополченцами, поддерживаемыми Ираном». Атака на лагерь вблизи Магриба, делает граждан «более стойкими», сказано в заявлении.

Хуситы составляют около трети населения Йемена. В 2014–2015 годах их военное движение «Ансар Аллах» постепенно захватило власть в стране. С ними ведет борьбу арабская коалиция.