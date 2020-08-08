Более 60 человек пропали без вести после взрыва в Бейруте

«Число погибших достигло 154, включая 25 человек, чьи личности еще не установлены. Кроме того, более 60 человек все еще числятся пропавшими без вести», — говорится в сообщении ливанского Минздрава.

Сильнейший взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник, 4 августа. По предварительным данным, взорвалось 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая в течение шести лет хранилась на складе. Ударная волна разрушила почти половину Бейрута. Около 300 тысяч людей лишились крова.

МЧС России направило на помощь ливанским специалистам спасателей, врачей и кинологов. Российские медики развернули в Бейруте аэромобильный госпиталь, в котором за два дня приняли 92 пациента с различными травмами: переломами, порезами и ушибами. Всего в Ливане работают более сотни специалистов из России.