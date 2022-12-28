Мир 28 декабря 2022, 03:51 Более 6 тысяч детей погибли или пострадали от оружия в США Gun Violence Archive: в результате вооруженного насилия в США пострадали 6 тысяч детей РИА «Новости»

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В результате вооруженного насилия более шести тысяч детей в США были убиты или получили ранения. Такой отчет опубликовала организация Gun Violence Archive.

Согласно предоставленным данным, были убиты 306 детей в возрасте до 11 лет, 668 — ранены. Погибли 1325 несовершеннолетних в возрасте с 12 до 17 лет, пострадал 3731 подросток.

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Всего за 2022 год в Америки в результате применения оружия умерло 43 672 человека, ранения получили 37 958 американцев.

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Американский президент Джо Байден заявил, что страну захлестнула волна насилия, и власти должны с этим бороться. Вооруженное насилие имеет разрушительный эффект для общества, отметил глава Белого дома.

Утром 8 ноября неизвестный открыл огонь в средней школе Ingraham в Сиэтле штата Вашингтон, пострадали четыре школьника. Жертвами инцидента в ночном клубе, который произошел в ночь на 20 ноября, стали пять человек, еще 18 получили ранения. Минимум 10 человек погибли при стрельбе в магазине Walmart 23 ноября.