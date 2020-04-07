Более 6 тысяч человек умерли от коронавируса в Великобритании
В Соединенном Королевстве зафиксировано свыше шести тысяч смертей от коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на британский Минздрав.
По данным издания, за последние сутки в Великобритании от коронавируса погибли 786 человек. Зарегистрировано 55 тысяч случаев заражения. Выздоровели 135 пациентов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в реанимации с подтвержденным коронавирусом.
«Он получает стандартное кислородное лечение, дышит без дополнительной помощи. Ни ИВЛ, ни неинвазивная поддержка дыхания ему не нужны», — заверил официальный представитель канцелярии Великобритании.