Более 6 тысяч американцев эвакуировали из-за крупного пожара в США

Начавшийся в Йосемитском национальном парке пожар вышел за пределы массива и перекинулся на дома людей. Как сообщил телеканал CNN, по оценке пожарных пламя уничтожило 57 квадратных километров лесных насаждений и 10 жилых домов.

Спасатели вывезли около шести тысяч жителей из небольших городков, окружающих парк, заявили представители властей.

Губернатор Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение в округе Марипоса, где расположен парк. В официальном заявлении говорится, что это позволит привлечь дополнительные ресурсы для борьбы с пламенем.

Департамент лесного хозяйства Калифорнии сообщил, что огонь уничтожил не менее 10 домов и повредил еще пять. При этом угроза сохраняется еще для двух тысяч зданий.

Тушением огня занимаются 11 пожарных расчетов, общей численностью более 400 человек, а также 45 пожарных машин и четыре вертолета. Справиться с огнем не могут с минувшей пятницы. В социальных сетях пользователи поделились видео с места событий.

Житель одного из поселков рассказал журналистам, что сгорел дом его родителей, в котором они прожили 37 лет. Молодой человек пояснил, что его отец — помощник шерифа, который отправился на помощь пожарным. Мать смогла эвакуироваться на вертолете, даже не успев собрать вещи.

«37 лет воспоминаний, семейных сокровищ и бесчисленное множество других родных вещей. Это очень больно в один миг потерять все даже без предупреждения», — заявил собеседник.

По данным пожарной охраны, это самый крупный пожар в Калифорнии на сегодняшний день. Второй пытаются потушить уже вторую неделю в округе Уошберн. По данным на субботу пламя локализовали на 79%.