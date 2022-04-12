Более 500 жителей Мариуполя эвакуировали в село Безыменное за сутки

За минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировали 587 мирных жителей, 96 из них — дети. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Людей разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который создали силами МЧС республики. В штабе отметили, что с 5 марта по 08:00 12 апреля в Безыменное эвакуировали уже 16 342 человека.

Накануне военнослужащие РФ и ДНР эвакуировали 47 членов экипажей с кораблей, которые были заблокированы в морском порту Мариуполя украинскими вооруженными формированиями.

Экипажам не удавалось покинуть порт вовремя из-за установленных украинской стороной мин, пояснили в Народной милиции республики. Моряков эвакуировали с трех судов. Среди них были граждане России, Азербайджана, Египта и Украины.