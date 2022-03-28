Более 500 взрослых и 142 ребенка эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

За прошедшие сутки из Мариуполя удалось эвакуировать еще 681 мирного жителя. Среди них — 142 ребенка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Людей вывезли в село Безыменное Новоазовского района. Там их разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению. Его работу организовало МЧС республики.

В штабе уточнили, что с 5 по 28 марта в Безыменное из Мариуполя эвакуировали 7786 человек.

В эвакуации жителей города принимают участие подразделения Народной милиции ДНР и российские военнослужащие. Французский президент Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Турция и Греция запланировали проведение гуманитарной операции, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя. Вывозить пообещали «всех желающих».

Эвакуации жителей мешали украинские националисты. По словам горожан, которые смогли покинуть город, от участников требовали, чтобы они не пользовались гуманитарными коридорами. Таким образом они использовали людей в качестве живого щита.