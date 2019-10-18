Более 500 тысяч осужденных помилуют в Японии

В Японии на престол взошел новый император Нарухито. В связи с этим правительство страны решило амнистировать 550 тысяч человек, которые были осуждены более трех лет назад.

Как сообщил канал NHK, помилование будет касаться тех граждан, которые были приговорены к выплате штрафа за несерьезные правонарушения. Чтобы попасть под амнистию штраф осужденного должен быть выплачен более трех лет назад.

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Всего планируется помиловать порядка 550 тысяч человек, из которых 82,5% получили судимость из-за дорожных аварий. Наказание за насилие имеют чуть больше 3% японцев. Согласно планируемому помилованию с граждан снимут судимости и смягчат вынесенные административные или уголовные наказания.

Планируется, что амнистию объявят 22 октября. В этот день миру официально заявят о вступлении на престол нового императора Японии.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года. Ему уже вручили символы власти — личную и государственную печать. Кроме того, новый император получил священные регалии — драгоценную яшму и меч. Но главные церемонии пройдут в ноябре. Планируется провести торжественный парад, а также приемы высокопоставленных лиц.