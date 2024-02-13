Мир

13 февраля 2024, 13:45

Более 500 тысяч человек остались без электричества после шторма и града на юго-востоке Австралии

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Мощный шторм накрыл юго-восток Австралии, из-за чего более 500 тысяч человек остались без света. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные министерства энергетики штата Виктория.

Согласно информации ведомства, сильный ветер и град повредили объекты инфраструктуры в некоторых населенных пунктах. Линии электропередачи оказались выведены из строя.

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Ремонтные бригады проводят работы, направленные на ликвидацию последствий разбушевавшейся стихии.

Австралия

Шторм

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