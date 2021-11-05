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    05 ноября 2021, 01:32

    Более 500 тыс. человек погибнет к февралю в Европе — ВОЗ

    ВОЗ: в Европе к февралю погибнут 500 тысяч человек

    Анастасия Кукова

    Европа вновь становится эпицентром пандемии коронавируса. К февралю на континенте может погибнуть более полумиллиона человека. Число заболеваний растет по всему Евросоюзу. При этом прививочная кампания буксует из-за недостатка вакцины.

    Более 500 тыс. человек погибнет к февралю в Европе — ВОЗ

    Об этом сообщила медиакорпорация British Broadcasting Corporation со ссылкой на данные главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

    «Мы должны изменить нашу тактику реагирования на всплески Covid-19. В первую очередь — на их предотвращение», — сказал он на пресс-конференции.

    Темпы вакцинации снизились по всему континенту. В Испании 80% получили две дозы, во Франции и Германии — 68% и 66% соответственно. Показатель еще меньше в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. В России к октябрю 2021 года полностью вакцинировано 32% населения.

    В Германии было зарегистрировано рекордное для страны число ежедневной заболеваемости — 34 тысячи случаев. В Великобритании — 37 тысяч. Лондон обеспокоен тем, что четвертая волна пандемии приведет к увеличению числа летальных исходов и обрушит систему здравоохранения.

    Рекордное число выявленных случаев инфицирования зафиксировали за последние сутки на Украине — 27 377. За последнюю неделю там погибло 3800 человек.

    По данным ВОЗ, во всем мире с начала пандемии коронавирусом заразились 246 951 274 человека. Было зафиксировано 5 004 855 смертей. По состоянию на 1 ноября было введено 6 893 866 617 доз вакцины.