Европа вновь становится эпицентром пандемии коронавируса. К февралю на континенте может погибнуть более полумиллиона человека. Число заболеваний растет по всему Евросоюзу. При этом прививочная кампания буксует из-за недостатка вакцины.

Об этом сообщила медиакорпорация British Broadcasting Corporation со ссылкой на данные главы Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

«Мы должны изменить нашу тактику реагирования на всплески Covid-19. В первую очередь — на их предотвращение», — сказал он на пресс-конференции.

Темпы вакцинации снизились по всему континенту. В Испании 80% получили две дозы, во Франции и Германии — 68% и 66% соответственно. Показатель еще меньше в некоторых странах Центральной и Восточной Европы. В России к октябрю 2021 года полностью вакцинировано 32% населения.

В Германии было зарегистрировано рекордное для страны число ежедневной заболеваемости — 34 тысячи случаев. В Великобритании — 37 тысяч. Лондон обеспокоен тем, что четвертая волна пандемии приведет к увеличению числа летальных исходов и обрушит систему здравоохранения.

Рекордное число выявленных случаев инфицирования зафиксировали за последние сутки на Украине — 27 377. За последнюю неделю там погибло 3800 человек.

По данным ВОЗ, во всем мире с начала пандемии коронавирусом заразились 246 951 274 человека. Было зафиксировано 5 004 855 смертей. По состоянию на 1 ноября было введено 6 893 866 617 доз вакцины.