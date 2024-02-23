Мир 23 февраля 2024, 07:41 Более 500 позиций войдут в новый санкционный список США против России Reuters: в новый санкционный список США против РФ войдут более 500 позиций Cao Yang/XinHua/globallookpress

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В новый список санкций против России, который Соединенные Штаты планируют обнародовать 23 февраля, войдут более 500 позиций. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы введем сотни санкций», — констатировал он.

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По словам Адейемо, ограничения будут направлены против военно-промышленного комплекса России и компаний в других странах, облегчающих ей доступ к товарам, необходимым для производства оружия. Кроме того, санкции призваны «замедлить доступ России к доходам, необходимым ей для поддержки экономики».

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд предупредила, что новые антироссийские санкции будут «разрушительными», их будут «сотни и сотни» и они, предположительно, «закроют бреши» в санкционном режиме. Нуланд добавила, что в дальнейшем Соединенные Штаты собираются ввести и другие ограничения в связи со смертью Алексея Навального.