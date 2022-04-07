Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя за сутки

За минувшие сутки из Мариуполя в населенный пункт Безыменное эвакуировали 526 человек, в том числе 92 ребенка. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Все эвакуированные из Мариуполя доставлены в пункт оказания помощи, развернутый МЧС ДНР в Безыменном. Всего с 5 марта по 7 апреля туда вывезли уже 13 607 человек.

Штаб теробороны ДНР призвал жителей избегать столкновений с радикалами, беречь себя и близких.

Украинские националисты ранее подожгли два судна в мариупольском порту. Сначала они устроили пожар на судне «Азбург», потом вспыхнул корабль «Донбасс». В Народной милиции ДНР сообщили, что украинские боевики сознательно уничтожают суда, не исключив подготовки радикалов к новым антироссийским провокациям.

Пациенты больницы в Мариуполе ранее рассказали, как нацисты использовали больных людей в качестве живого щита.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении Константина Иващенко главой администрации Мариуполя. Новый мэр города ранее являлся депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь».