Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

За прошедшие сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 520 мирных жителей, среди них — 74 ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.

Людей привезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где силы МЧС ДНР оказывают им всю необходимую помощь.

Всего в период с 5 марта по 15 апреля в Безыменное эвакуировали 17 917 человек.

Штаб теробороны ДНР призвал мирных жителей республики не вступать в прямые столкновения с украинскими националистами, беречь себя и близких.

Жители Мариуполя рассказали НМ ДНР о зверствах бойцов нацбата «Азов*». По их словам, они грабили магазины, брали людей в заложники и периодически расстреливали.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.