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    15 апреля 2022, 10:35

    Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

    Штаб терробороны ДНР: за сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 520 человек

    Максим Зинкин

    За прошедшие сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 520 мирных жителей, среди них — 74 ребенка. Об этом в Telegram-канале сообщил территориальный штаб обороны Донецкой Народной Республики.

    Более 500 человек эвакуировали из Мариуполя в Безыменное за сутки

    Людей привезли в населенный пункт Безыменное в Новоазовском районе, где силы МЧС ДНР оказывают им всю необходимую помощь.

    Всего в период с 5 марта по 15 апреля в Безыменное эвакуировали 17 917 человек.

    Штаб теробороны ДНР призвал мирных жителей республики не вступать в прямые столкновения с украинскими националистами, беречь себя и близких.

    Жители Мариуполя рассказали НМ ДНР о зверствах бойцов нацбата «Азов*». По их словам, они грабили магазины, брали людей в заложники и периодически расстреливали.

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.