Более 500 человек были зверски убиты на севере Эфиопии

Власть в регионе принадлежит партии «Народно-освободительный фронт». Противостояние между столицей и провинцией идет уже несколько лет. Пришедший к власти в 2018 году премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али обещал решить разногласия между региональными правительствами. Однако все стало еще хуже.

Новое обострение конфликта началось в августе, когда центр запретил проводить в регионе выборы из-за роста заражений коронавирусом. Однако власти Тыграя провели собственное голосование, в котором приняли участие более двух миллионов человек.

Федеральное правительство прекратило финансирование партии и пообещало, что деньги получат местные чиновники напрямую. Конфликт перерос в горячую фазу.

По данным агентства VOA, боевики «Народно-освободительного фронта» устроили настоящую резню в городе Май-Кадре. По предварительным данным, количество жертв превысило 500 человек.

В социальных сетях появилось видео, где жители несут тела убитых и складывают их тела на телеги, чтобы увезти на кладбище.

Как сообщила CNN со ссылкой на данные агентства по делам беженцев, после новой эскалации конфликта из Тыграя в Судан бежали около 11 тысяч жителей. Большинство из них дети. Представитель ООН в Судане Аксель Бишоп рассказал журналистам, что эфиопы бегут в Судан на лодках через два пограничных перехода. В данный момент границу уже закрыли.

На минувшей неделе правительство Эфиопии на полгода ввело в стране чрезвычайное положение. Парламент проголосовал за снятие неприкосновенности с высокопоставленных членов «Народно-освободительный фронта» и главы региона Дебрециона Гебремайкла.