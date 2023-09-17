Мир 17 сентября 2023, 05:36 Более 50 тысяч жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться NHK: 51 тысяча жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться из-за ливней Pxhere

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Рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры получили по меньшей мере 51 тысяча человек на юго-западе Японии. Предписание, как сообщил телеканал NHK, вызвано угрозой подтоплений и оползней, вызванных проливными дождями.

В частности, рекомендации касаются ряда районов префектур Нагасаки и Сага.

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Утром в воскресенье, 17 сентября, интенсивность осадков в этих местах достигала отметки в 69 миллиметров в час, сообщило метеорологическое управление Японии.

В связи с этим риск выхода из берегов рек увеличивается, также растет риск образования оползней в горной местности.

Ливни не прекратятся на юго-западе Японии до понедельника, 18 сентября, указали метеорологи. По их прогнозам, только за сутки может выпасть свыше 200 миллиметров осадков.

Мощные ливни обрушились на японскую префектуру Нагасаки. Еще несколько дней назад местные власти разослали жителям предупреждения о срочной эвакуации из районов, в которых высокие риски оползней. Тогда, по данным СМИ, предупреждение получили 8804 домохозяйства и 22 551 житель.