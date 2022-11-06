Более 50 тысяч демонстрантов устроили протест в Кишиневе | 360°

Мир 06 ноября 2022, 16:48 Более 50 тысяч демонстрантов устроили протест в Кишиневе Более 50 тысяч жителей Кишинева вышли на демонстрацию против правительства

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Демонстранты устроили очередную массовую акцию протеста в Кишиневе, сообщил ТАСС. Люди продолжают требовать отставки президента Молдавии Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Они обвиняют власти в неспособности преодолеть кризис в стране.

По данным «Известий», на демонстрацию вышли более 50 тысяч человек. Колонна людей во главе с депутатами оппозиционной партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова движется по бульвару Стефана Великого к центральной площади, где должен пройти митинг.

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Судя по видео с места событий, полицейские пытаются остановить демонстрантов, некоторых уже задержали. Протестующие же передают правоохранителям белые хризантемы как символ мирных намерений.

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Несмотря на постоянные протесты, опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что у Майи Санду есть шанс победить и на следующих выборах. Оппозиция в Молдавии все-таки недостаточно сильна, отметил в беседе с «360» политолог Юрий Светов.