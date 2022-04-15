Более 50 палестинцев пострадали при столкновениях с полицией Израиля в мечети Аль-Акса

Массовые столкновения между израильской полицией и палестинцами произошли у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По данным палестинской службы спасения Красного Полумесяца, травмы получили 59 палестинцев. По данным СМИ, пострадали около 150 человек.

В Исламском фонде агентству Wafa сообщили, что израильские полицейские вошли в мусульманский молитвенный дом, когда верующие собрались на утреннюю молитву.

По данным фонда, в верующих начали стрелять резиновыми пулями. Полиция применяла шумовые бомбы и слезоточивый газ. В ответ палестинцы начали швырять в правоохранителей камнями. Власти Израиля пока не прокомментировали случившееся.

Накануне в районе Западного берега реки Иордан военные ЦАХАЛ задержали 18 человек по подозрению в терроризме. Контртеррористическая операция проходила в нескольких центрах на территории округа Иудея и Самария, в том числе в деревнях Балата, Хеврон и Бейт-Омер.

В одном из поселений произошли беспорядки. По военным начали стрелять. Кроме того, участники бунта использовали самодельные взрывные устройства, сообщали в пресс-службе армии Израиля.