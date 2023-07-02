Мир 02 июля 2023, 12:50 Более 50 мигрантов погибли при попытке доплыть до Канарских островов Правозащитница Малено: на пути морем из Марокко к Канарским островам погиб 51 мигрант РИА «Новости»

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Более 50 человек погибли, пытаясь добраться из Марокко на Канарские острова, написала в своем Twitter активистка-правозащитница Елена Малено. По ее словам, после крушения корабля с мигрантами выжили четыре пассажира.

Правозащитница отметила, что спасатели достали из воды четырех человек. Их отправили в больницу.

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«Крушение на канарском маршруте привело к смерти 51 человека, среди них 11 женщин и трое детей», — написала Малено.

Она уточнила, что корабль с мигрантами вышел из порта города Тан-Тана. Люди провели в море восемь дней.

В пресс-службе МВД Испании сообщили, что с 1 января по 15 июня на Канарские острова прибыли 5914 нелегалов. Это на треть меньше, чем зарегистрировали за тот же период прошлого года (8628 мигрантов).

В июне в поисках лучшей жизни из Ливии в Европу отправились беженцы из Пакистана. Они планировали попасть в Италию на рыболовецком судне, однако оно потерпело крушение у берегов Греции. По словам главы сената Пакистана Садика Санджрани, жертвами ЧП стали более 300 человек.