Мир 28 января 2024, 10:12 Более 50 квартир русскоязычных семей ограбили в Турции Shot: в турецком Мерсине местные воры обнесли 50 квартир русскоязычных жителей Unsplash

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В турецком Мерсине банда местных домушниц обворовала свыше 50 квартир русскоязычных жителей. Ущерб составил больше 1,5 миллиона долларов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, кражи продолжаются около девяти месяцев. Злоумышленницы следят за жертвами. Затем, убедившись, что дома никого нет, они взламывают замки на дверях отмычками, похищают деньги и ювелирные изделия.

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Один из пострадавших рассказал журналистам, что покрывали домушниц сотрудники, работающие в жилых комплексах, которых называют кападжи. Он указал на наглость воров, которые сначала стучат в дверь и, если никто не открывает, заходят и забирают все ценное. Иногда хозяева не слышали этого стука, к ним в жилище проникали неизвестные и сразу же убегали с места преступления.

Пострадавшие обратились в полицию. Подозреваемых неоднократно задерживали, но вскоре отпускали. Те вновь отправлялись обносить квартиры россиян, украинцев и белорусов.

Туристов из США также предупредили о массовых убийствах на Багамских островах. С начала 2024 года на популярном курорте зарегистрировали 18 жертв среди путешественников.