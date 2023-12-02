Мир 02 декабря 2023, 14:41 Более 50 грузовиков с гумпомощью и топливом проехали через КПП «Рафах» Al Qahera News: из Египта в Газу въехали более 50 фур с гумпомощью и топливом РИА «Новости»

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Свыше 50 грузовиков с помощью и топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al Qahera News.

«Пятьдесят грузовиков с гуманитарной помощью проезжают через контрольно-пропускной пункт „Рафах“ в сектор Газа», — уточнили корреспонденты.

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Из Египта в палестинский анклав также въехали два бензовоза. Также, по данным телеканала, 2 декабря в Египет прибыли на лечение три пациента с хроническими заболеваниями из сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. Спустя два месяца стороны ввели перемирие почти на неделю, но затем снова продолжили боевые действия. В секторе Газа погибли более 15 тысяч человек. В плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остаются 136 заложников, среди которых 17 — женщины и дети.