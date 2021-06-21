Партия Пашиняна набрала на выборах в Армении более 50% голосов

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набирает 55,61% голосов на парламентских выборах. Как свидетельствуют опубликованные после обработки сведений с 75,9% участков данные ЦИК, этот показатель снизился и приближается к отметке в 54%.

Достижение этой отметки, как уточнил ТАСС, позволяет единолично формировать правительство.

На втором месте, по данным ЦИК, находится блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», который набирает 20,01%. Показатели Кочаряна выросkb после подсчета бюллетеней с 1 525 из 2 008 участков.

Согласно армянскому законодательству, в парламент должны пройти хотя бы три политические силы. Если нет третьей партии или блока, преодолевающего барьер, то такой силой станет объединение, которое ближе к проходному баллу.

Пашинян после обнародования первых данных внеочередных парламентских выборов посетил штаб своей политической силы и назвал предварительные итоги волеизъявления победой народа.

Внеочередные выборы в парламент в Армении состоялись в воскресенье, 20 июня. В выборах приняли участие 21 партия и четыре избирательных блока. Чтобы получить места в парламенте, партия должна набрать более 5% голосов. Для блока проходной барьер составляет 7%.