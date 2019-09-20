Более 50 детей отравились в школьной столовой Одессы
Более 50 детей поступили в больницу после отравления в школьной столовой в Одессе. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на Госслужбу Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, с 15 по 19 сентября в инфекционную больницу Одессы с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились 53 ребенка из школы № 11. Все дети питались в школьной столовой.
По состоянию на утро 20 сентября на стационарном лечении остаются пять человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщило ИА Nation News.