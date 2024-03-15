Мир 15 марта 2024, 11:30 Более 50 человек в Анголе скончались после «проверки на колдовство»

Читать 360tv в

В Анголе в результате «проверки на колдовство» скончались более 50 человек. Как рассказала член местного совета Лузия Филемоне, людям дали выпить специальную жидкость на основе трав, написало издание The Guardian Nigeria.

Как уточнил сайт телеканала «Звезда», старейшины общин верят, что жидкость способна показать наличие якобы магических способностей у человека.

Реклама

Законов, запрещающих колдовство в Анголе, нет, однако людей продолжают проверять на наличие магических способностей.