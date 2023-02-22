Мир 22 февраля 2023, 14:52 Более 50 человек пропали без вести при обрушении грунта в карьере в Китае — СМИ Не менее 57 человек пропали без вести при обрушении грунта в угольном карьере в КНР flickr

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По меньшей мере 57 человек находились под землей во время обрушения грунта в угольном карьере на севере Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР. ЧП случилось в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия.

Местные власти считают работников, которые в момент обрушения находились в карьере, пропавшими без вести. На месте работает порядка 200 спасателей и представителей других экстренных служб.

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Ранее сообщалось, что в китайском городе Чанша провинции Хунань обрушилось шестиэтажная гостиница, в которой также находились магазины и рестораны. Здание сложилось как карточный домик. Погибли более 50 человек.

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