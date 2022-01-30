Более 50 человек приговорили к казни в Конго за убийство двух сотрудников ООН

Военный трибунал Демократической Республики Конго (ДРК) приговорил к смертной казни за убийство двух сотрудников ООН 51 человека. Преступление произошло около пяти лет назад. Об этом сообщило AFP.

В марте 2017 года в Конго были убиты два эксперта ООН — гражданка Швеции Зайда Каталан и гражданин США Майкл Шарп. Их похитили в провинции Касаи и через некоторое время оба были найдены мертвыми.

Перед судом предстали 54 обвиняемых. Один человек был приговорен к десяти годам лишения свободы, еще двоих оправдали. Все остальные были приговорены к смертной казни, которую им заменили на пожизненное заключение. С 2003 года в ДРК введен мораторий на этот вид наказания.

Ранее стало известно, что суд Пакистана приговорил местную жительницу к смертной казни за богохульные сообщения в WhatsApp. Сама осужденная заявила, что ее втянул в дискуссию об исламе мужчина, которому она отказала в близких отношениях.

В Пакистане действуют самые суровые законы об оскорблении чувств верующих. Там регулярно выносят смертные приговоры для обвиняемых в богохульстве. На практике казни практически не проводятся. Обвиняемые отбывают пожизненное заключение в тюрьме.