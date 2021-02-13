Более 50 человек пострадали из-за землетрясения в Японии

В Японии в результате землетрясения магнитудой 7,3 травмы получили более 50 человек. Об этом сообщило информагентство Kyodo.

Ранее было известно о 30 пострадавших. Большинство из них — это жители префектур Фукусима и Мияги. Эпицентр землетрясения находился примерно в 55 километрах под поверхностью моря у побережья префектуры Фукусима. Подземные толчки ощущались также в Токио.

В 2011 году у побережья Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 9. Тогда жертвами стихии стали 18,4 тысячи человек. Из-за повреждений отказала аварийная система охлаждения на АЭС «Фукусима-1», произошел взрыв. С загрязненной территории эвакуировали более 160 тысяч человек.

Официальный представитель правительства Кацунобу Като сообщил, что из-за отключения нескольких ТЭЦ без электричества остались 950 тысяч домов. Премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям. Он также отметил, что атомные объекты не пострадали. Глава правительства призвал японцев готовиться к афтершокам и не выходить ночью на улицу.