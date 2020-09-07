Более 50 человек пострадали из-за тайфуна «Хайшэнь» в Японии

Сильнейший тайфун «Хайшэнь» обрушился на юго-запад Японии в ночь с 6 на 7 сентября. Пострадали 52 человека.

Тайфун вызвал мощные тропические дожди, из-за которых начались оползни в провинции Миядзаки. Один из жилых домов в горном районе полностью разрушился. В момент схода оползня там находились четыре человека, в том числе двое граждан Вьетнама. Сейчас они числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Kyodo.

Также стихия оставила без света порядка 350 тысяч жилых домов. За сегодняшнее утро электроснабжение восстановили уже в 100 тысячах зданий.

Тайфун все еще представляет опасность для жителей страны, спасатели готовы эвакуировать 4,5 миллиона человек из районов, где все еще могут быть оползни или тропические ливни. На юго-западе Японии может выпасть до 200 миллиметров осадков. Даже в Токио неспокойная погода из-за тайфуна — там дует сильный ветер и идет дождь.

В Японии провели экстренное заседание правительства по разработке мер защиты населения от разгулявшейся стихии.

Сейчас «Хайшэнь» движется от Японии к Корейскому полуострову. Его скорость составляет 11 метров в секунду. В эпицентре шторма ветер дует со скоростью 60 метров в секунду.

Тайфун придет и в Приморье — в 12 районах региона ожидают сильные дожди и мощные порывы ветра. Непогода продлится весь понедельник и вторник — 7 и 8 сентября.