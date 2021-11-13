Более 50 человек погибли во время бунта заключенных в тюрьме Эквадора

На западе Эквадора более 50 человек погибли во время беспорядков в тюрьме, об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на газету El Universo.

По данным издания, беспорядки произошли в исправительном учреждении в городе Гуаякиль. Бунт арестанты устроили в пятницу вечером. В результате происшествия погибли 52 человека. сообщений о восстановлении порядка в тюрьме от эквадорских правоохранителей пока не поступало.

Известно, что менее двух месяцев назад в этом же исправительном учреждении произошло аналогичное происшествие. В тот раз жертвами беспорядков стали по меньшей мере 119 осужденных. Глава Эквадора Гильермо Лассо после происшествия на 60 дней объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны.

В октябре бунт в колонии Владикавказа. Его организовали двое заключенных, находящихся в штрафном изоляторе. В ходе плановых проверок они отказались подчиниться требованиям сотрудников колонии и подбили других заключенных поднять бунт. Остальные отбывающие наказание поддались на провокацию зачинщиков и начали громить и ломать ограждения в жилой зоне, а также вывели из строя видеокамеры.