Более 50 человек погибли из-за наводнения в Индонезии. Видео

Жертвами непогоды в Индонезии, по предварительным данным, стали уже 55 человек. Паводки и оползни начались в стране 4 апреля. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным издания, еще 40 жителей считаются пропавшими без вести. Кроме того, вода разрушила десятки жилых домов. В социальных сетях появились кадры с места происшествия. Вода смывает все на своем пути, волны переворачивают лодки и затапливают дома. Слышны крики пострадавших.

Одному мужчине удалось заснять, как бурная река снесла железный мост. Массивная конструкция высотой несколько метров с оглушающим скрипом ушла под воду полностью. Небольшая часть асфальтированной дороги тоже провалилась в реку.

На месте работают спасатели. Тем не менее процесс идет очень медленно из-за отключенного электричества и разрушенных дорог.

В конце марта вулкан Мерапи выбросил горячие облака на расстояние 1,5 километра на острове Ява в Индонезии. Также там произошло 50 незначительных землетрясений.