Более 50% американцев уверены в победе Трампа на будущих выборах

По данным издания, 56% респондентов высказались за победу Трампа в предстоящей президентской гонке в 2020 году. 41% опрошенных выказали поддержку действующему лидеру Соединенных Штатов. В ходе исследования также выяснилось, что около 90% граждан США планируют принять участие в выборах.