Более 50% американцев уверены в победе Трампа на будущих выборах
Больше половины американских граждан выразили уверенность, что нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь победит на президентских выборах, которые состоятся в следующем году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, 56% респондентов высказались за победу Трампа в предстоящей президентской гонке в 2020 году. 41% опрошенных выказали поддержку действующему лидеру Соединенных Штатов. В ходе исследования также выяснилось, что около 90% граждан США планируют принять участие в выборах.