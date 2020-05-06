    06 мая 2020, 10:57

    Более 5 тысяч тюремных служащих в США заразились коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    По данным иностранной телекомпании, более пяти тысяч тюремных служащих заразились коронавирусной инфекцией в Соединенных штатах Америки. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В тюрьмах зарегистрированы 359 случаев заражения COVID-19 среди персонала. Остальные случаи выявлены среди сотрудников пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям того или иного штата.

    В общей сложности количество зараженных среди тюремных служащих составляет 5002 человека.