Более 5 тысяч тюремных служащих в США заразились коронавирусом

Анастасия Кременчугская По данным иностранной телекомпании, более пяти тысяч тюремных служащих заразились коронавирусной инфекцией в Соединенных штатах Америки. Об этом сообщила «Газета.ru». В тюрьмах зарегистрированы 359 случаев заражения COVID-19 среди персонала. Остальные случаи выявлены среди сотрудников пенитенциарных учреждений, подчиняющихся властям того или иного штата. В общей сложности количество зараженных среди тюремных служащих составляет 5002 человека. Поделиться статьей









