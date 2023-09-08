Мир 08 сентября 2023, 18:34 Более 480 россиян не смогли вылететь из Египта из-за отмененных рейсов «Интурист»: более 480 россиян не могут покинуть Египет из-за Red Sea Airlines Pxhere

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Более 480 российских туристов не могут вернуться из Египта из-за приостановки полетов авиакомпании Red Sea Airlines в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу туроператора «Интурист».

«В данный момент на отдыхе в Египте находится более 480 туристов с билетами авиакомпании Red Sea», — уточнили в компании.

Туроператор работает над согласованием плановых вылетов для путешественников на самолетах других авиакомпаний.

Около 180 туристов должны были вылететь из Шарм-эш-Шейха в российскую столицу сегодня, 8 сентября. Столько же людей не смогли вылететь в Египет из Москвы. Они должны были отправиться на Красное море на самолете, который в итоге отменили.

Египетский перевозчик Red Sea Airlines приостановил полеты в Москву в период с 8 по 17 сентября. В авиакомпании эту меру связали с «производственной необходимостью».