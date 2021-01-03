Более 47 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

В субботу были доставлены автобусами из Еревана в Степанакерт более 130 беженцев. Всего за это время домой вернулись уже 47 100 человек.

«Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе — как можно скорее восстановить мирную жизнь. По данным на 24 декабря, в Нагорный Карабах на машинах уже привезли около 300 тонн гуманитарных грузов. Почти 1200 тонн доставили по железной дороге.