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    03 января 2021, 07:08

    Более 47 тысяч беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе

    Анастасия Калинина

    Накануне российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами. Они вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.

    В субботу были доставлены автобусами из Еревана в Степанакерт более 130 беженцев. Всего за это время домой вернулись уже 47 100 человек.

    «Военнослужащими российского миротворческого контингента обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

    Кроме того, специалисты ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.

    Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев назвал основную задачу гуманитарной операции в Карабахе — как можно скорее восстановить мирную жизнь. По данным на 24 декабря, в Нагорный Карабах на машинах уже привезли около 300 тонн гуманитарных грузов. Почти 1200 тонн доставили по железной дороге.