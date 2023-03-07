07 марта 2023, 12:20
Более 46 тысяч человек погибли в результате землетрясений в Турции
В результате землетрясений в Турции число жертв составило более 46 тысяч человек. Об этом написал сайт newizv.ru со сылкой на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы потеряли 46 104 наших граждан в результате землетрясений. С момента первого землетрясения мы — правительство, все ведомства — срочно мобилизовались», — сообщил президент во время своего выступления на заседании кабмина.
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Мощные подземные толчки произошли в Турции и Сирии 6 февраля. Землетрясения продолжались на протяжении недели.
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Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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