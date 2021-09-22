Более 45 зданий оказались частично разрушены из-за мощного землетрясения в Австралии

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Австралии. Стихия стала причиной частичного разрушения 46 зданий. Более чем 35 тысяч жителей Мельбурна остались без света.

Правительство штата Виктория сообщил о 46 частично разрушенных зданиях. Некоторые из них находятся в поселке Мансфилд, около которого сейсмологи зарегистрировали первый удар стихии. Об этом сообщил ТАСС.

Также появилось информация о обрушениях зданий в Мельбурне и пригороде. Несколько северных районов города остались без света из-за обрыва линий электропередач. Без электроэнергии находятся около 35 тысяч жителей Мельбурна. До вечера авария будет устранена.

Заместитель премьер-министра штата Виктория Джеймс Мерлино заявил, что регион перешел в режим готовности к чрезвычайным ситуациям. Национальная сейсмологическая служба не исключила возможности повторных подземных толчков, они могут случится в течение следующих недель или даже месяцев.

«Сейсмологи подтвердили, что существует вероятность дальнейших подземных толчков, и риск новых землетрясений существует», — сказал Мерлино во время онлайн-брифинга.

Первые подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксировали в 09:15 (02:15 по московскому времени) в районе поселка Мансфилд, который находится в 200 километрах к северо-востоку от Мельбурна. Эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 км. Вторая серия была зарегистрирована через 15 минут у плотины Томпсон-дам в 180 километрах к востоку от Мельбурна, третья — рядом с деревней Тредбо, что в 22 километрах к югу от Канберры.