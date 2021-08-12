Более 41 тысячи случаев коронавируса выявили за сутки в Индии

За минувшие сутки в Индии зафиксировали 41 195 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Всего в Индии COVID-19 заболели 32 077 706 человек. За прошедшие сутки от ковида скончались 490 пациентов. Общее число жертв инфекции в стране — 429 669 человек.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заметил, что в Индии появилась устойчивая вариация вируса, поскольку это страна с большим количеством людей, соответственно в ней может возникнуть все, что угодно. Ситуацию усугубило и то, что власти не приняли строгих противоэпидемических мер.