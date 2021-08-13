Более 41 тонны российской гуманитарной помощи прибыло на Кубу

Куба получила от России более 41 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в Гаване.

По данным RT, Россия отправила консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло. «Борт приземлился в гаванском международном аэропорту имени Хосе Марти, в настоящий момент идет прием груза», — рассказал первый секретарь посольства Леонид Лагуновский. Также 13 августа на Кубу должен прибыть еще один самолет.