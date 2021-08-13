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    13 августа 2021, 15:36

    Более 41 тонны российской гуманитарной помощи прибыло на Кубу

    Дарья Морозова

    Куба получила от России более 41 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию в Гаване.

    По данным RT, Россия отправила консервированное мясо, пшеничную муку и подсолнечное масло.

    «Борт приземлился в гаванском международном аэропорту имени Хосе Марти, в настоящий момент идет прием груза», — рассказал первый секретарь посольства Леонид Лагуновский.

    Также 13 августа на Кубу должен прибыть еще один самолет.