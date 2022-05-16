Более 402 тысяч новых случаев загадочной лихорадки зарегистрировали в КНДР за сутки

Северокорейские врачи зарегистрировали за минувшие сутки 402,9 тысячи новых случаев неизвестной лихорадки. Пациенты пожаловались на высокую температуру, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Восемь человек скончались.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям с 18:00 14 мая до 18:00 15 мая 152,6 тысячи человек выздоровели. Всего с конца апреля заболели свыше 1,2 миллиона северокорейцев, умерли 50 человек.

На минувшей неделе руководство КНДР объявило о первых зарегистрированных случаях COVID-19. Решено было ввести режим изоляции и мобилизовать запасы медикаментов. Кроме того, медики заявили о распространении неизвестной лихорадки. Помощь северокорейским коллегам готовы оказать Россия и Китай.