Более 400 жителей Удмуртии остались без света из-за задолженности
Более 400 человек остаются без света в Удмуртии из-за задолженности. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального филиала АО «Энергосбыт Плюс».
Электроэнергию отключили у 3,7 тысячи жителей Удмуртии в августе из-за задолженности. Долг составлял 33,3 миллиона рублей. После предупреждения большинство клиентов погасили долг. Однако 408 жителей остаются без света.
В сентябре на отключение за долги уже стоят около трех тысяч человек, чья сумма задолженности составляет около 26 миллионов рублей.