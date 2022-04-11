Более 400 кг тротила обезвредили росгвардейцы в Харьковской области. Видео

Спецназовцы Росгвардии обнаружили и обезвредили свыше 400 килограммов тротила в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Схрон с 17 ящиками зеленого цвета нашли в лесополосе рядом с мостом через реку. В каждом из них находилось по 25 килограммов тротила.

Специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии установили, что у трех ящиков не было заводской укупорки. Для их проверки применили специальную саперную «кошку». Каждый ящик вскрывали отдельно. В итоге при применении «кошки» сработали взрывные устройства, которые установили националисты.

Остальные 14 ящиков со взрывчаткой росгвардейцы обезвредили и вывезли в безопасное место.

В ведомстве отметили, что украинские боевики, предположительно, приготовили взрывчатые вещества для подрыва моста через реку, но саперы Росгвардии нарушили эти преступные планы.