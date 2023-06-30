Мир 30 июня 2023, 07:48 Более 400 человек задержали во Франции во время беспорядков Figaro: более 400 человек задержали во Франции в ходе протестов из-за убийства подростка РИА «Новости»

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Французские полицейские задержали более 400 человек в ходе массовых беспорядков минувшей ночью в стране. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на источники в МВД.

«Был задержан 421 человек, в том числе 242 в Иль-де-Франс», — указано в сообщении ведомства.

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По данным издания, многочисленные задержания являются результатом строгих инструкций, которые дал министр префектам и полиции. Большинство из задержанных — молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

Как пишет газета, в Монтрей и Эпине-сюр-Сен протестующие разграбили супермаркеты. В Дранси участники беспорядков на грузовике въехали в торговый центр, разграбили его и подожгли. С наступлением утра обстановка нормализовалась. Сейчас столкновения прекратились.

Причиной массовых беспорядков стало убийство 17-летнего подростка. Он не остановился по требованию правоохранителей для проверки документов. Когда молодого человека все же остановили в дорожном заторе, он снова попытался скрыться. Тогда один из полицейских выстрелил в водителя.

Полицейские использовали слезоточивый газ против участников акции в память о погибшем подростке в городе Нантере. В ней приняли участие до шести тысяч человек.