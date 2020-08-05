Более 400 автомобилей Porsche Cayenne отозвали в России

Причиной стали проблемы с соединением подающего топливопровода. Установлено, что оно недостаточно термоустойчивое, что может привести к утечке и возгоранию.

«Отзыву подлежат 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo (9YA), Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), изготовленных в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года», — уточнил Росстандарт.