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    05 августа 2020, 18:14

    Более 400 автомобилей Porsche Cayenne отозвали в России

    Дарья Морозова

    ООО «Порше Руссланд» отзывает 445 автомобилей Porsche из-за технических неполадок. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на Росстандарт.

    Причиной стали проблемы с соединением подающего топливопровода. Установлено, что оно недостаточно термоустойчивое, что может привести к утечке и возгоранию.

    «Отзыву подлежат 445 автомобилей Porsche Cayenne Turbo (9YA), Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA), изготовленных в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года», — уточнил Росстандарт.

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