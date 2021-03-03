Более 40 жителей Австрии умерли после западной прививки от ковида

После вакцинации от коронавируса в Австрии скончался 41 человек. Всем жителям вводили препарат компаний Pfizer и BioNtech. Об этом сообщило Федеральное ведомство по безопасности в области здравоохранения (BASG).

«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer)», — сообщило ведомство в своем докладе.

В BASG подчеркнули, что пока нет информации о связи препарата со случаями смерти. Сейчас специалисты продолжают выяснять все причины и обстоятельства. Они установили, что три летальных случая не были связаны с вакциной. Еще 11 пациентов привили во время инкубационного периода заболевания. К смерти 19 человек привели серьезные заболевания. Причины оставшихся восьми случаев еще не установили.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в странах ЕС в конце декабря 2020 года. Жителей прививают препаратом Pfizer и BioNtech. В конце февраля власти Австрии сообщили, что начали изучать запрос России о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Выпускать препарат хотят на территории Австрии.