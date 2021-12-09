Более 40 верблюдов не допустили до конкурса красоты из-за ботокса и подтяжки морды

Более 40 верблюдов сняли с конкурса красоты в Саудовской Аравии. Причиной стал вколотый в губы животных ботокс и подтяжка морды, сообщило издание Daily Mail.

Каждый год заводчики верблюдов приводят своих животных на конкурс красоты. Мероприятие проводят в рамках королевского фестиваля верблюдов. Главный приз конкурса составляет 64 миллиона долларов.

В этом году члены жюри дисквалифицировали более 40 верблюдов. Оказалось, что заводчики увеличили губы животных с помощью ботокса, а также делали верблюдам подтяжку и ставили уколы для повышения мышечной массы.

«Мы стремимся пресечь все факты фальсификации и обмана при украшении верблюдов», — заявили организаторы конкурса.

Они пообещали наложить строгое наказание на тех, кто нарушил правила соревнований. Подобные манипуляции с верблюдами являются не только несправедливыми по отношению к другим заводчикам, но и могут оставить животных с ужасными травмами.

Авторы материала напомнили, что летом в Сети распространились кадры с верблюдом, у которого из-за ботокса были разорваны губы. Хозяин животного делал ему уколы перед другим конкурсом красоты в Саудовской Аравии.