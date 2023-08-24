Мир 24 августа 2023, 06:05 Более 40% украинцев выступили за прекращение боевых действий РИА «Новости»

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Более 40% жителей Украины хотят прекращения боевых действий, если российская сторона увеличит ракетные удары. Эти данные основаны на результатах опроса, проведенного центром Разумкова и Фондом демократических инициатив.

Исследование показало, что 43,3% участников опроса выступили бы за прекращение огня в случае усиления обстрелов с российской стороны. Из этого числа 20,7% опрошенных хотят при таком сценарии заморозки конфликта, а 22,6% респондентов предпочли бы начало мирного диалога между сторонами. Другие 41,5% заявили, что даже при усилении обстрелов украинская сторона все равно не прекратит огонь.

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На юге и востоке страны более половины опрошенных выступили либо за переговоры между РФ и Украиной, либо за приостановку конфликта.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у России есть все возможности для уничтожения Украины. По его словам, президент РФ Владимир Путин не собирается этого делать, потому что видит в украинском народе православных христиан.