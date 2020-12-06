Более 40 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за вспышки птичьего гриппа

В тот же день произошла вторая вспышка птичьего гриппа на другой ферме в Норфолке. На ферме близ Ист-Уинча, к юго-востоку от Кингс-Линна, также были случаи птичьего гриппа, но сколько индеек отбраковали, неизвестно.

Неделю назад около 10 тысяч голов умертвили на птицеферме в Северном Йоркшире из-за вспышки того же заболевания.

Всего с начала ноября в Англии, по информации Министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства, зафиксировано семь вспышек птичьего гриппа H5N8 и одна вспышка заболевания, вызываемого низкопатогенным штаммом гриппа H5N1.

Ветеринарные службы Великобритания отмечают, что, несмотря на высокую патогенность штамма вируса, угрозы здоровью людей практически нет. Но для предприятий, где разводят индейку, с 14 декабря будут действовать более строгие требования, чтобы не допустить новых случаев.

Вспышки птичьего гриппа создали еще одну проблему для жителей королевства — дефицит индейки в продовольственных магазинах перед Рождеством. Птица является одним из главных украшений праздничного стола в Великобритании.