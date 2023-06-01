Мир 01 июня 2023, 10:02 Более 40 мешков с человеческими останками нашли в мексиканском ущелье Прокуратура штата Халиско в Мексике: в ущелье в Сапопане нашли 45 мешков с останками людей pxfuel

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Сотрудники прокуратуры штата Халиско в Мексике нашли 45 мешков с частями тел людей в 40-метровом ущелье Мирадор-дель-Боске. Об этом информировала пресс-служба ведомства в Twitter.

Страшную находку сделали в ходе поисков семи пропавших без вести работников call-центра.

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«Предварительно сообщается, что уже извлечено 45 мешков с останками, принадлежащими как мужчинам, так и женщинам», — говорится в сообщении.

Работа по извлечению мешков с останками продолжится — возможно, она растянется еще на несколько дней. Уже сейчас судмедэксперты определяют точное количество тел и приступают к опознанию. Есть ли в мешках тела пропавших работников, пока не известно. Поисковые работы не сворачивают.

В феврале 2023 года в мексиканском штате Мехико, в лесополосе неподалеку от Толуки, нашли 68 черных пакетов с человеческими останками. На места захоронений указали задержанные участники одной из банд.

В Мексике уже много лет царит разгул преступности и насилия, действуют организованные банды. Местные жители регулярно пропадают без вести.