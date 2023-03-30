30 марта 2023, 15:29
Более 40 детей отравились неизвестным веществом в Киргизии
В Ошской области Киргизии правоохранители выясняют обстоятельства отравления 43 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
Известно, что 18 детей после отравления попали в больницу.
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«В Кара-Суйском районе Ошской области за медицинской помощью обратились 43 ребенка», — процитировал сайт newizv.ru сообщение министерства.
В данный момент специалисты проводят анализы для выявления отравляющего вещества.
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