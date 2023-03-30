Мир 30 марта 2023, 15:29 Более 40 детей отравились неизвестным веществом в Киргизии

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В Ошской области Киргизии правоохранители выясняют обстоятельства отравления 43 детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Известно, что 18 детей после отравления попали в больницу.

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«В Кара-Суйском районе Ошской области за медицинской помощью обратились 43 ребенка», — процитировал сайт newizv.ru сообщение министерства.

В данный момент специалисты проводят анализы для выявления отравляющего вещества.