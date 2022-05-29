Более 40 человек задержано полицией из-за беспорядков на финале Лиги чемпионов

Полиция Парижа, по предварительным данным, задержала 46 человек за участие в беспорядках на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед стартом и во время матча «Реал» — «Ливерпуль». Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

«Источник в полиции предполагает, что в субботу вечером полиция провела 46 арестов в Париже и Сен-Сен-Дени в связи с инцидентами, которые испортили вечер финала Лиги чемпионов», — сказано в материале.

В результате беспорядков, по данным телеканала, пострадали порядка ста болельщиков обеих команд. Футбольные фанаты получили незначительные травмы, необходимую помощь экстренные службы оказывали прямо месте.

Быстрое вмешательство полиции позволило восстановить спокойствие и эвакуировать нарушителей за пределы стадиона «Стад де Франс», указано в пресс-релизе префектуры полиции. В сообщении подчеркивается, что никаких серьезных происшествий не наблюдалось.

Начало матча «Реал» — «Ливерпуль» задержали на 37 минут из-за беспорядков, устроенных болельщиками перед стадионом, где проходила игра. Чтобы остановить беспорядки парижским правоохранителям пришлось применить против болельщиков слезоточивый газ.