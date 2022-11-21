Мир 21 ноября 2022, 19:10 Более 40 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Читать 360tv в

В Индонезии произошло землетрясение, жертвами которого стали 44 человека. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Реклама

Магнитуда землетрясения составила 5,1. Его эпицентр находился в 74 километрах юго-восточнее Джакарты. Очаг подземных толчков располагался на глубине пяти километров. В результате погибли жители округа Чианджур в провинции Западная Ява. Природный катаклизм повредил семь жилых домов, несколько административных зданий, школы и больницы.